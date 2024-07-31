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Муж Бакальчук пообещал не давать ее в обиду после иска о разводе

Муж Бакальчук: Татьяна не сообщила бы об иске о разводе через соцсети

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил в своем Telegram-канале, что с его супругой происходит «что-то действительно странное».

«Я не знаю, сколько человек и как именно на нее воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети», — отметил супруг Бакальчук.

Он также выразил уверенность в том, что Татьяне нужна помощь. Бакальчук считает, что для них с супругой пришло время для прямого диалога «без посредников».

До этого муж основательницы маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе.

Ранее основательница Wildberries впервые после новости о разводе вышла на публику.

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