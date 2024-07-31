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Коммунальщики из Москвы устранили более тысячи последствий обстрелов в Донецке

Московские бригады устранили более 36,6 тысячи повреждений в Донецке

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Alexander Ermochenko/Reuters

Аварийные бригады из Москвы устранили более 36,6 тыс. повреждений инженерных сетей в Донецке с 2022 года, сообщается на сайте mos.ru.

В сообщении отмечается, что было устранено более 9 тыс. повреждений в наружных сетях и более 27 тыс. повреждений во внутренних инженерных системах домов и социальных объектов.

Также бригады из Москвы с 2022 года устранили почти 1,4 тыс. последствий обстрелов в Донецке.

Аварийные бригады из Москвы, устраняющие повреждения в Донецке, укомплектованы всем необходимым снаряжением, ремонтными автомобилями и экскаваторами.

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