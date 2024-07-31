Умерший в СИЗО бизнесмен проходил по делу генерала Булгакова

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова фигурирует бизнесмен Игорь Котельников, умерший в столичном СИЗО-4 «Медведь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам, Котельников обвинялся по статье о присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере. В июне его задержали и заключили под стражу. Из-за проблем с сердцем бизнесмен 13 июля скончался в СИЗО.

Также в документах говорится, что предприниматель был тесно связан с фигурирующими в деле Булгакова компаниями ООО «Консервпаклам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно». Из материалов дела следует, что их бенефициарами являются совладельцы Грязинского пищевого комбината. По данным следствия, экс-замминистра обороны лоббировал интересы этого предприятия.

26 июля Булгакова задержали по делу коррупционной направленности. По данным следствия, во время его работы в ведомстве в МО РФ была создана система поставки в армию некачественного питания по завышенной стоимости. На этом фоне суд постановил отправить бывшего заместителя министра в следственный изолятор №2 в Ленинградской области.

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны фигурируют четыре компании. Все они связаны с арестованными членами совета директоров «Грязинского пищевого комбината».

Ранее у Булгакова нашли картины с руководством Минобороны.