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У бывшего замглавы МО Булгакова нашли картины с руководством Минобороны

Mash: при обыске у генерала Булгакова нашли картины с ним, Шойгу и Ивановым

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Телеграм-канал «‎Mash»‎

При обыске у генерала армии, бывшего замглавы министерства обороны Дмитрия Булгакова нашли картины с ним, секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу и бывшим замглавы Минобороны Тимуром Ивановым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Экс-министр обороны РФ есть и на других картинах. Например, в роли главнокомандующего на переделанном «Военном совете в Филях». На других холстах он в форме белого и красного командира. На любой вкус. Нашелся даже портрет Булгакова из алмазной мозаики», — сообщает издание.

Кроме картин с бывшими и действующими российскими военачальниками, в квартире Булгакова были обнаружены его государственные награды.

До этого по делу экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгакова наложены обеспечительные меры (арест) на его имущество и банковские счета.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Ранее стало известно, от кого получал откаты Булгаков.

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