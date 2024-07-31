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На Сахалине пять человек пострадали в аварии с участием 19-летнего водителя

На Сахалине произошла авария с пятью пострадавшими

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ГИБДД РФ по Сахалинской области

В Сахалинской области пять человек обратились за медицинской помощью после ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Углегорском районе, на автодороге «Углегорск — Орлово». По версии правоохранителей, 19-летняя девушка не справилась с управлением и врезалась в машину марки Suzuki, следовавшую во встречном направлении.

После аварии оба автомобиля сошли с дороги. На одном из них заметны серьезные повреждения передней части.

«Предварительно за медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один ребенок», — поделились в ведомстве.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что девушка водила машину год.

До этого в Ленобласти женщина на иномарке не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом. В результате легковую машину разорвало на несколько частей.

Ранее под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами.

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