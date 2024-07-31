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В Екатеринбурге возобновило работу НПО автоматики после сильного пожара

Гендиректор НПО автоматики Изюмов сообщил о возобновлении работы предприятия

Научно-производственное объединение (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге возобновило свою работу после произошедшего пожара. Об этом сообщил генеральный директор АО «НПО автоматики» Михаил Изюмов, передает РИА Новости.

«НПО автоматики продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками. Пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены», — сказал гендиректор.

Вечером вторника, 30 июля, в Екатеринбурге на территории НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова произошел сильный пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Предприятие приостановило работу.

Очевидцы рассказали, что произошло обрушение кровли и стены цеха с химической продукцией. Генеральный директор предприятия Михаил Изюмов подтвердил эти данные.

Ранее стала известна причина сильного пожара в Екатеринбурге.

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