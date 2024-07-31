Гостей курорта «Манжерок» познакомят с культурой стран Большого Алтая

С 21 по 25 августа на курорте Сбера «Манжерок» пройдет фестиваль «Большой Алтай», в рамках которого покажут образцы искусства и культуры Монголии, Китая, Киргизии, восточного Казахстана и регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.

Для гостей подготовили театральные постановки, музыкальную программу, концерт и парад золотых драконов.

Также на курорте пройдет гастрономический фестиваль, в рамках которого гости смогут попробовать блюда традиционной кухни Большого Алтая.

В последний день фестиваля запланирован гала-ужин, на котором гости смогут опробовать национальную кухню и послушать живую музыку.