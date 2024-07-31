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Гостей курорта «Манжерок» познакомят с культурой стран Большого Алтая

На курорте Сбера «Манжерок» пройдет фестиваль «Большой Алтай»

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Пресс-служба Сбера

С 21 по 25 августа на курорте Сбера «Манжерок» пройдет фестиваль «Большой Алтай», в рамках которого покажут образцы искусства и культуры Монголии, Китая, Киргизии, восточного Казахстана и регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.

Для гостей подготовили театральные постановки, музыкальную программу, концерт и парад золотых драконов.

Также на курорте пройдет гастрономический фестиваль, в рамках которого гости смогут попробовать блюда традиционной кухни Большого Алтая.

В последний день фестиваля запланирован гала-ужин, на котором гости смогут опробовать национальную кухню и послушать живую музыку.

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