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Стало известно об атаке беспилотника на главу Суверенного совета Судана

Sudan Tribune: на главу Суверенного совета Судана аль-Бурхан совершено покушение

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Главу Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана попытались устранить во время посещения военной базы на востоке страны. Об этом сообщила суданская газета Sudan Tribune.

По данным издания, аль-Бурхан участвовал в церемонии выпуска военных студентов, как вдруг в него запустили беспилотник.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение. В качестве исполнительного органа власти был учрежден Переходный суверенный совет Судана, который расположен в столице страны Хартуме.

В феврале 2024 года миссия ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) завершила вывод своего контингента из страны.

Ранее сына президента Судана госпитализировали после аварии на мотоцикле.

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