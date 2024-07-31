Эксперты: новый туристический налог станет угрозой для отрасли

Курортный сбор, который взимается с российских туристов в некоторых регионах страны, в будущем заменит туристический налог. Это отразится как на путешественниках, так и на отрасли в целом, считает гендиректор туркомпании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. В первую очередь это отпугнет инвесторов, объяснил он в беседе с 360.ru.

Туристы за отели будут доплачивать почти такие же суммы, как при курортном сборе, — до 100 рублей в сутки. Однако со временем индексация ставки налога увеличит эту сумму до 500 рублей, предупредил Арутюнов.

«Это не лучший способ развития туризма. Несмотря на то, что для граждан суммы станут не очень существенными, это отпугнет многих потенциальных инвесторов», — подчеркнул эксперт.

На инвестировании в отрасль это скажется по той причине, что вложения в отели уже и так отбиваются слишком долго — миллион может принести прибыль только через 20 лет. Дополнительный налог увеличит этот период.

Ориентироваться специалист призвал на ОАЭ и Катар, где низкие налоговые ставки привлекли множество инвесторов, которые сделали страны Ближнего Востока притягательными для туристов. С точки зрения развития инфраструктуры именно такой подход наиболее правильный, а не желание получить деньги немедленно, убежден Арутюнов. Он добавил, что налог повысит нагрузку на бизнес, подчеркнув, что владельцы отелей и без того платят государству достаточно крупные суммы денег.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог. Документ предполагает, что максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Затем она будет каждый год увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029-го.

Ранее стало известно, какие регионы первыми введут туристический сбор.