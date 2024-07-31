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В Госдуме объяснили идею переселения российских студентов из общежитий

Депутат Пилипенко: вузам критически не хватает денег на студенческие общежития

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BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили строить жилье для аренды студентами рядом с вузами. Такой подход поможет решить проблему с общежитиями, на содержание которых вузам критически не хватает средств, объяснила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Речь идет об индивидуальном подходе, который также позволит улучшить условия жизни для учащихся, отметила она в беседе с 360.ru.

Сегодня со студента за проживание в общежитиях нельзя брать более 500 рублей, напомнила Пилипенко. Действуют и ограничения на электричество и воду, из-за чего часто устанавливается один холодильник на весь этаж. В то же время вузы не могут нормально содержать помещения на взимаемые средства.

«Поэтому министр говорил о более индивидуальном подходе к общежитиям. То есть квартирного типа, а не коридорного, с превышением норм потребления, но сделать стоимость за съем выше», — пояснила она, добавив, что и условия для учащихся в таком жилье будут значительно лучше.

Депутат подчеркнула, что это лишь идея, которая будет дорабатываться экспертами. По ее мнению, в первую очередь важно будет обеспечить для всех учащихся равные условия — будет несправедливо, если одни студенты смогут жить в комфортных квартирах, а другие — в коридорных общежитиях.

Напомним, идею строить жилье для студентов озвучил накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он подчеркнул, стоимость нового вида жилья для учащихся будет на уровне арендованного либо дешевле. Также министр предложил ввести в стоимость обучения в вузе расходы на содержание общежитий и их регулярный ремонт.

Ранее сообщалось, что в России могут начать предоставлять общежития только малоимущим студентам.

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