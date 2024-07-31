Юрист рассказала, можно ли посещать общественные места с животными

Посещение общественных мест и объектов торговли с домашними животными не запрещено законодательством. Об этом kp.ru рассказала юрист и зоозащитник Светлана Зиберт.

По ее словам, владельцы заведений могут самостоятельно решать, пускать ли посетителей с питомцами внутрь. При этом если на его двери есть надпись о том, что посещать место с животными можно, значит хозяину можно зайти в учреждение с ним.

«Если разрешающих или запрещающих надписей нет, стоит руководствоваться здравым смыслом: большой собаке, которая лезет носом везде и всюду, в продуктовом магазине вряд ли обрадуются, но если собака маленькая и вы возьмете ее на руки, чтобы она никому не мешала, скорее всего, вам замечание никто делать не будет», — заключила Зиберт.

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин до этого говорил, что собакам можно плавать в местах, где купаются люди, однако общество пока не может «цивилизованно» относиться к такому взаимодействию с домашними животными. По его словам, пока эта проблема не решена, важно начать выделять на пляжах места, где можно отдыхать с животными.

Ранее в России создали приложение для поиска собак по фотографии носа.