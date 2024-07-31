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Пакет законов об урегулировании сферы майнинга назвали историческим решением

Депутат Якубовский: закон о майнинге привлечет крупных игроков на цифровой рынок

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пакет законопроектов о регулировании рынка майнинга и обращении цифровых валют – это историческое событие, считает депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, законопроект о регулировании рынка майнинга принесет выгоду экономике России.

«Это действительно важное государственное решение, более того, историческое решение, которое позволит нашей экономике получать выгоду от применения таких новых цифровых инструментов, как внутри страны, так и во внешнеторговой деятельности, используя криптовалюты в качестве средства платежей», — сказал он.

Якубовский отметил, что теперь эта сфера сможет развиваться на законных основаниях.

«Теперь мы даем возможность этой сфере развиваться на законных основаниях, привлекая серьезных игроков к работе на рынке цифровых валют. У некоторых игроков уже сейчас есть серьезные наработки. Например, у Сбера есть платформа цифровых активов, и применяемые в этой платформе технологии могут использоваться для быстрого запуска экспериментального правового режима использования криптовалют», — отметил депутат.

Он добавил, что решение имеет ряд плюсов, включая защиту от криптомошенников и скамеров.

«Плюсы этого комплексного решения в том, что мы не только защищаем граждан от криптомошенников и скамеров, не только защищаем регионы от бесконтрольного майнинга, приводящего к энергодефициту, но и не идем по пути запретительных инициатив, отрицая новые явления и технологии, а позволяем им развиваться в правовом поле», — сказал Якубовский.

Ранее зампред Сбера Анатолий Попов отметил, что Сбер поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют.

«Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга. Кроме того, инициатива создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, что расширит возможности для международных расчетов. Сбер уже направил в ЦБ пожелания к параметрам экспериментального правового режима и продолжит активно участвовать в его проработке»,сказал Попов.

Напомним, ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

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