Россиянам ответили на популярные вопросы о страховании при поездках на транспорте

Все пассажиры общественного транспорта должны получить страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу, если перевозчик застраховал свою ответственность, как того требует законодательство. Об этом kp.ru рассказал президент НССО (Национального союза страховщиков ответственности) Евгений Уфимцев.

При этом оплата за задержку или отмену рейса не входит в обязательное страхование пассажиров, уточнил эксперт. Для этого нужно будет дополнительно оформить такую страховку. Эксперт также отметил, что компенсацию можно получить и при передвижении транспорта, принадлежащего частной компании.

«Если юридическое лицо или ИП фактически осуществляет пассажирские перевозки физических лиц автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, но делает это при отсутствии договора обязательного страхования, то оно несет ответственность за причиненный при перевозках вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании», — уточнил Уфимцев.

Помимо этого, компенсацию причиненного вреда могут получить и пассажиры метро, ее будет выплачивать непосредственно метрополитен, заключил специалист.

16 июля сообщалось, что российские власти намерены упростить спутниковый доступ к интернету для пассажиров поездов и самолетов. Упрощение доступа может стать темой для обсуждения в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) уже в конце июля, в рамках заседания.

Ранее под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами.