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В нелегальном лагере Приморья детей унижали и заставляли чистить туалеты

В Приморье детей принял нелегальный лагерь на острове Аскольд

В Приморье прокуратура организовала проверку лагеря после информации об ужасных условиях, в которых пришлось жить детям. Об этом сообщает управление прокуратуры по региону.

Ведомство заинтересовалось деятельностью учреждения из-за жалоб. Как сообщает Newsbox24.tv, в лагерь на острове детей везли на катере без спасательных жилетов.

«Горячей воды в лагере нет, мылись в холодной. Говорят, что бывало и так, что еды в столовой хватало не всем», — сообщается в публикации.

При этом детей заставили мыть комнаты, в которых они должны были проживать. В один из дней пошел дождь, но в окне не было стекла, поэтому дети спали на мокрых матрасах.

Помимо этого, десятилетнюю девочку просили мыть туалет. Она высказала недовольство ситуацией, на нее накричали и оскорбили.

«Все кончилось тем, что родители школьницы приехали на катере друзей и забрали свою дочь домой», — сообщает источник.

Правоохранители выяснили, что лагерь не был зарегистрирован в списке детских оздоровительных организаций. Более того, на острове Аскольд такая деятельность запрещена.

Известно, что до этого руководителя организации предупреждали о том, что размещением лагеря он нарушит закон, но он это проигнорировал.

Ранее в Республике Алтай 69 человек отравились в детском лагере.

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