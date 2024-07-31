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Россияне ответили, загромождают ли их соседи подъезд

«КП»: 35% россиян сталкиваются с загромождением подъезда со стороны соседей

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Depositphotos

Треть (35%) россиян сталкиваются с тем, что их соседи загромождают общественные пространства — лестницы, тамбур, коридор или подвал. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,7 тыс. человек.

По словам этой части респондентов, жильцы их домов оставляют там личные вещи, велосипеды и мусор.

«Когда уже заставят убирать хлам. Перед моей квартирой лежат стройматериалы соседей, а перед своей дверью они еще и грязную обувь оставляют», — поделилась участница опроса.

Еще 7% опрошенных признались, что они сами захламляют подъезды и подвалы, потому что в их квартире слишком мало места для велосипеда или детской коляски. При этом 56% ответили, что их соседи не загромождают подъезд. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что они живут в частном доме, другие отметили, что не считают оставленный под лестницей самокат захламлением подъезда.

Директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий до этого говорил, что жильцы многоквартирного дома не имеют права устраивать склад на чердаке или в подвале многоэтажки, но могут туда попасть в сопровождении ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что лишь четверть россиян считают, что живут в хорошем доме.

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