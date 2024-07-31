Пьяный челябинец пырнул подростка ножом на набережной

В Челябинске неадекватный 51-летний мужчина пырнул 16-летнего подростка ножом на набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в темное время суток на набережной, расположенной в центре города. Пьяный мужчина, который агрессивно и неадекватно себя вел, достал нож и нанес несовершеннолетнему ранение в ногу.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, медики оказали пострадавшему подростку необходимую помощь. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого в нападении мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Детали с обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого неизвестный ударил подростка ножом у круглосуточного магазина в Петербурге. Между несовершеннолетним и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого более взрослый участник нанес подростку ножевое ранение, а затем скрылся.

Ранее нижегородский подросток пырнул юношу ножом из-за ревности.