Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии из-за непогоды произошло частичное отключение света

Часть Сухума и запад Абхазии остались без света из-за попадания молнии в ЛЭП

close
100%
Анна Лозинская/«Газета.Ru»

Часть города Сухума и вся западная территория Абхазии остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго».

В заявлении уточняется, что во время грозы молния ударила в высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) «Очамчыра 220».

«Без подачи электроэнергии остались часть города Сухума и вся западная часть Абхазии», — добавили в пресс-службе предприятия.

Из публикации следует, что на место ЧП уже прибыли сотрудники аварийных служб. Им предстоит ликвидировать последствия аварии и восстановить энергоснабжение.

18 июля в Абхазии произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). Из-за этого половина жителей республики остались без света, при этом специалисты сразу приступили к ликвидации последствий ЧП.

Ингурская ГЭС — единственная станция, питающая страну. Представители «Черноморэнерго» подчеркнули, что в результате происшествия было нарушено электроснабжение в некоторых районах города Сухума и в городе Гагре. Также проблемы с подачей электроэнергии возникли в городе Пицунде и селе Алахадзы.

Ранее в Абхазии ввели графики отключения света из-за дефицита энергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами