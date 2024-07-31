В Абхазии из-за непогоды произошло частичное отключение света

Часть города Сухума и вся западная территория Абхазии остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго».

В заявлении уточняется, что во время грозы молния ударила в высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) «Очамчыра 220».

«Без подачи электроэнергии остались часть города Сухума и вся западная часть Абхазии», — добавили в пресс-службе предприятия.

Из публикации следует, что на место ЧП уже прибыли сотрудники аварийных служб. Им предстоит ликвидировать последствия аварии и восстановить энергоснабжение.

18 июля в Абхазии произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). Из-за этого половина жителей республики остались без света, при этом специалисты сразу приступили к ликвидации последствий ЧП.

Ингурская ГЭС — единственная станция, питающая страну. Представители «Черноморэнерго» подчеркнули, что в результате происшествия было нарушено электроснабжение в некоторых районах города Сухума и в городе Гагре. Также проблемы с подачей электроэнергии возникли в городе Пицунде и селе Алахадзы.

Ранее в Абхазии ввели графики отключения света из-за дефицита энергии.