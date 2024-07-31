Глава затопленного села на Урале предложил жителям скинуться на откачку воды

Глава затопленного из-за ливней села в Челябинской области, где объявлен режим ЧС, предложил жителям скинуться на откачку воды. Об этом со ссылкой на жительницу населенного пункта сообщает Ura.ru.

По информации агентства, жительница села Еманжелинка, который затопило из-за ливней, рассказала, что глава населенного пункта предложил населению самостоятельно собрать деньги на помпу для откачки воды. Скинуться на ликвидацию ЧС, сославшись на приоритет многоквартирных домов, сельчанам предложили после пяти дней ожидания помощи.

«Дома по улице Октябрьской (2,4,6) стоят в воде, воду из-под пола мы откачать не можем, так как весь двор и огород затоплен, люди в туалет (извините) ходят в ведро», — рассказала Наталья Ф., передает Ura.ru.

Сообщается, что сельчане опасаются повторения ливней, которые могут затопить их дома еще сильнее. По их словам, раньше подобных ситуаций у них не происходило.

Ранее из села Еманжелинки из-за подъема воды эвакуировали около 80 жителей.