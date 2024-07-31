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Во Владивостоке мужчина похитил ребенка из-за того, что тот обижал его дочь

Во Владивостоке неизвестный схватил мальчика, затащил в машину и скрылся

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Полиция Владивостока ищет мужчину, который похитил ребенка, когда тот катался на самокате. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Ладыгина. На кадрах с места инцидента заметно, как к нескольким детям, катающимся на самокатах, подъезжает автомобиль. Из него сразу же выходит мужчина, который быстро заталкивает ребенка в машину и уезжает.

О произошедшем в полиции узнали после того, как в местном сообществе появилась видеозапись.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — поделились в ведомстве.

Там также добавили, что в МВД каких-либо сообщений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего не поступало.

Как сообщает «Восток-медиа» со ссылкой на очевидца произошедшего, причина похищения заключается в том, что мальчик якобы обижал дочь водителя. Информация о подробностях отсутствует.

Ранее на Ставрополье цыгане угрожали жене бойца СВО похищением.

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