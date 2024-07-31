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Начался суд над возглавлявшим антикоррупционное управление ФТС генералом

В Москве начался суд по делу о коррупции генерала ФТС Мурышова

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customs.gov.ru

В 235-м гарнизонном военном суде в Москве начался процесс по уголовному делу в отношении экс-начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-майора Дмитрия Мурышова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

8 декабря 2022 года в отношении генерала было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Мурышов получил от предпринимателей деньги за отказ от проведения дополнительных проверочных мероприятий, которые были предусмотрены таможенным законодательством. Расследование в отношении генерала вело главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Сразу после начала процесса адвокаты заявили ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. По мнению защитников, обвинительное заключение не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, по их словам, генерал Мурышов не мог оказать взяткодателям помощь, так как проверки их деятельности не входили в его компетенцию. Однако суд отклонил все ходатайства адвокатов.

До этого Хорошевский суд Москвы изъял более 26 млн рублей и недвижимость бывшего сотрудника центрального аппарата СК РФ Александра Киреева, а также его отца и матери.

Ранее вице-губернатора Хабаровского края Никонова задержали за получение крупных взяток.

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