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В Москве могут провести реформу энергоснабжения

«Ъ»: цены на отопление в Москве могут вырасти на 39% из-за реформы

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Maxim Shemetov/Reuters

В Москве могут провести реформу энергоснабжения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Целью реформы названо привлечение инвестиций. Одним из ее вариантов названа передача инвестирующим в работу системы отопления в Новой Москве инвесторам права на установление тарифа выше инфляции. При этом в мэрии Москвы предупреждают, что экономически обоснованная цена на услуги отопления на 39% выше текущего тарифа. Компромиссным вариантом названо постепенное увеличение цены.

Другим вариантом реформы является предложение Минэнерго о переходе в ценовую зону теплоснабжения, чтобы применять там рыночную модель тарифообразования. При этом действующее законодательство запрещает перевод городов федерального значения в эту зону. Мэр Москвы Сергей Собянин оспаривает и это предложение. Однако источники «Ъ» отметили, что привлечение инвестиций в сферу отопления без роста тарифов невозможно.

Систему отопления Москвы перевели на летний режим работы 29 апреля.

Ранее жители Воронежа пожаловались на включенное в жару отопление.

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