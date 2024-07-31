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Российский ветеран 33 года стоял в очереди на жилье

В Красноярске ветеран Афганской войны отстоял в очереди на жилье 33 года

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Pexels

Ветеран Афганской войны три десятилетия ждал от государства квартиру. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Мужчина, который представился ветераном Афганской войны, обратился в прокуратуру с заявлением о том, что встал на учет как нуждающийся в жилье ветеран боевых действий еще в 1993 году, но квартиру так и не получил.

Было установлено, что в 2005 году его сняли с очереди, объяснив это сменой места жительства. В действительности мужчина временно переехал к сестре в Дивногорск в 2014 году из-за ухудшения состояния здоровья.

В муниципалитете и региональном министерстве социальной политики не давали никакого разъяснения ситуации и просили ветерана «ждать».

В прокуратуре доказали, что ветеран никуда не переезжал до 2014 года

«После принятых правоохранителями мер мужчине предоставили единовременную выплату на покупку жилья за счет средств федерального бюджета, благодаря этому он приобрёл благоустроенную квартиру», — рассказали в ведомстве.

До этого были перечислены льготы, которые положены воинам-афганцам.

Ранее штрафы застройщикам за нарушение договора с дольщиками снизили в 10 раз.

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