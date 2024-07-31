Эксперт дала советы, как избавиться от вредных финансовых привычек

Грамотное распоряжение своими финансами помогает оптимизировать бюджет, избегать непредвиденных трат и импульсивных покупок. Однако существует ряд вредных финансовых привычек, которые способны нанести удар кошельку. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса «Пaкет» Ольга Матвеева.

«Главной из них является невнимательность к тратам и отказ от отслеживания расходов. Покупка понравившейся вещи иногда кажется нам важнее, чем сбережение средств. На самом деле, тяжело уследить за тем, куда и сколько приходится тратить в течение дня, но вполне возможно. Если не отслеживать статьи расходов, то достаточно сложно планировать крупные покупки заранее, с расчетом текущего бюджета и отложенных средств», — объяснила она.

Кроме того, вредная привычка — отсутствие мониторинга акций, скидок и выгодных предложений. Существуют различные программы лояльности и кешбэк-сервисы, позволяющие возвращать часть суммы с покупок и тратить ее на новые.

«Для того чтобы на счету всегда оставались средства на любой случай жизни, необходимо откладывать примерно 10% от ежемесячного дохода. И не только в рамках сохранения и приумножения средств, но и чтобы создать для себя финансовую «подушку безопасности». Она позволяет сохранять часть средств и брать их на непредвиденные расходы», — добавила Матвеева.

Эксперт также поделилась полезными финансовыми привычками.

Первый из них — составьте таблицу доходов и расходов.

«Первый шаг к финансовому здоровому образу жизни и благосостоянию заключается в мониторинге своих трат в течение дня, недели или месяца. Заведите блокнот или пишите в заметках, сколько средств уходит на дорогу, еду, развлечения, услуги и т.д. Вы удивитесь, как много покупок вы совершили импульсивно и сколько можно было отложить для более важных расходов или глобальных мечт. С помощью такой таблицы можно проанализировать свои траты», — отметила Матвеева.

Следующий шаг — необходимо распределить ваши средства и не только внести туда обязательные траты, но и выделить деньги на неожиданные покупки. Планирование должно быть гибким, чтобы вы не чувствовали финансовый «дискомфорт». Также учитывайте спонтанные расходы и не тратьте на них больше запланированного.

«Также установите дневной лимит на траты. Определите сумму, больше которой нельзя тратить в течение дня. В нее нужно уложить расходы, с которыми вы имеете дело каждый день — на транспорт, еду, услуги связи и т д. Старайтесь не нарушать ваш лимит в угоду спонтанных покупок, и вы заметите, что у вас останется больше средств на счете, чем вы думали», — рекомендовала специалист.

Наконец, практикуйте осознанный подход.

«Постарайтесь мыслить рационально, когда вы совершаете ту или иную покупку. Понимание базовых принципов экономики, финансовых инструментов и их применения очень поможет чувствовать себя свободно в теме финансов», — резюмировала эксперт.

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