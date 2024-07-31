Россиян предупредили об опасности слишком горячей пищи

Чрезмерно горячую пищу, в том числе и напитки высокой температуры, употреблять нельзя, так как это может привести к различным патологическим изменениям со стороны желудочно-кишечного тракта, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.

Она отметила, что в первую очередь страдает ротовая полость. На сосочках языка имеются вкусовые и терморецепторы.

«Если еда слишком горячая, вкус еды вы уже не почувствуете, так как эти сигналы будут подавлены сигналами от терморецепторов. Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности. Также при высокой температуре потребляемой пищи клетки эпителия погибают, а это чревато развитием ожога пищевода и желудка», — предупредила врач.

По ее словам, в лучшем случае это может привести к неприятным ощущениям при глотании, боли в пищеводе и желудке. А в худшем — к появлению рубцовых изменений со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта с длительным периодом лечения и восстановления. Кроме того, слишком горячая пища может привести к обострению хронических заболеваний пищевода и желудка.

«Самая оптимальная температура пищи для организма 40-42 градуса. Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система», — добавила гастроэнтеролог.

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