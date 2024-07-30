Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве автобус врезался в дерево

Мосгортранс: автобус врезался в дерево на Шипиловской улице, пострадал водитель

close
100%
Агентство «Москва»

Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице в Москве, пострадал водитель. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Мосгортранс.

«Сегодня около 21.45 на Шипиловской улице, в районе дома 54, произошло ДТП с участием автобуса маршрута м86. Среди пассажиров пострадавших нет. В результате ДТП пострадал водитель автобуса», — сообщил источник.

Пострадавшего водителя доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

В Мосгортрансе добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

До этого сообщалось, что пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились шесть человек, столкнулся с КамАЗом в Новомосковске Тульской области. Пострадал один человек.

Незадолго до того, в Москве по пути на пожар попал в ДТП заместитель начальника управления МЧС по Москве Максим Серегин.

Ранее сообщалось, что поезд протаранил «КамАЗ» в Волгоградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами