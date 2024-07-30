В Москве автобус врезался в дерево

Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице в Москве, пострадал водитель. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Мосгортранс.

«Сегодня около 21.45 на Шипиловской улице, в районе дома 54, произошло ДТП с участием автобуса маршрута м86. Среди пассажиров пострадавших нет. В результате ДТП пострадал водитель автобуса», — сообщил источник.

Пострадавшего водителя доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

В Мосгортрансе добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

До этого сообщалось, что пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились шесть человек, столкнулся с КамАЗом в Новомосковске Тульской области. Пострадал один человек.

Незадолго до того, в Москве по пути на пожар попал в ДТП заместитель начальника управления МЧС по Москве Максим Серегин.

Ранее сообщалось, что поезд протаранил «КамАЗ» в Волгоградской области.