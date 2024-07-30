В Москве две сестры пострадали от альфонса, который избивал их и требовал деньги

В Москве мужчина избил двух сестер и потребовал у них деньги. Об этом сообщает «Сапа».

Прошлым летом 21-летняя Наталья К. познакомилась с 24-летним Анатолием в приложении для знакомств. Молодой человек быстро предложил ей вступить в отношения и сразу же начал просить у девушки деньги на личные нужды. А когда она ему впервые отказала, избил и заставил оформить кредиты на свое имя. После этого москвичка прервала общение с Анатолием, но вскоре тот втерся в доверие к ее младшей сестре.

20-летняя Серафима тоже взяла на себя кредитные обязательства ради нового знакомого и пострадала от его жестокости, а спустя какое-то время рассказала обо всем Наталье. Затем обе девушки решили обратиться в полицию и обвинили Анатолия в сексуальном насилии.

Сначала правоохранители не нашли оснований для возбуждения уловного дела, но изучив банковские выписки о взятых кредитах, поверили пострадавшим и задержали подозреваемого. Затем выяснилось, что сестры оказались не единственными потерпевшими от действий профессионального альфонса.

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