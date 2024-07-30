Работодатели годами избивали кнутом подчиненного из-за невыполненного плана по продажам

В Таиланде мужчина, работавший на семейную пару, рассказал о жестоком обращении с их стороны в течение двух лет. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным издания, 38-летнему жителю провинции Корат, крупнейшего региона страны, понадобилась госпитализация после пыток со стороны его работодателей. Мужчина по имени Конг рассказал, что познакомился с супружеской парой в своем родном городе Чиангмае более 10 лет назад, а затем переехал, чтобы работать на них. Сначала все было в порядке, но затем Конга стали избивать, если тот не мог выполнить их план по продажам. Также таец стал перестал получать зарплату, а его банковская карта была конфискована работодателем.

Начальство разрешало есть Конгу только раз в день, если ему не удавалось совершить продажу. По его словам, его били кнутом более тысячи раз и подвергали пыткам током, присоединяя провода к животу и гениталиям. Когда жертва теряла сознание от побоев, ее приводили в чувство, чтобы продолжить издевательства.

Мужчина не раз хотел сбежать, но опасался за безопасность своей семьи, поскольку мучители угрожали захватить его родственников в заложники. В итоге ему удалось освободиться благодаря вмешательству местного активиста. Врачи осмотрели пострадавшего и обнаружили у него ягодицах глубокие рубцы, на ногах — следы от кнута, на голове — открытые раны. Во время одного из нападений он также потерял зуб.

В ближайшее время супругов доставят в суд для предъявления им обвинений.

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