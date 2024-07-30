Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работодатели годами избивали кнутом подчиненного из-за невыполненного плана по продажам

В Таиланде мужчину спасли после двух лет пыток и побоев со стороны работодателей

close
100%
Depositphotos

В Таиланде мужчина, работавший на семейную пару, рассказал о жестоком обращении с их стороны в течение двух лет. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным издания, 38-летнему жителю провинции Корат, крупнейшего региона страны, понадобилась госпитализация после пыток со стороны его работодателей. Мужчина по имени Конг рассказал, что познакомился с супружеской парой в своем родном городе Чиангмае более 10 лет назад, а затем переехал, чтобы работать на них. Сначала все было в порядке, но затем Конга стали избивать, если тот не мог выполнить их план по продажам. Также таец стал перестал получать зарплату, а его банковская карта была конфискована работодателем.

Начальство разрешало есть Конгу только раз в день, если ему не удавалось совершить продажу. По его словам, его били кнутом более тысячи раз и подвергали пыткам током, присоединяя провода к животу и гениталиям. Когда жертва теряла сознание от побоев, ее приводили в чувство, чтобы продолжить издевательства.

Мужчина не раз хотел сбежать, но опасался за безопасность своей семьи, поскольку мучители угрожали захватить его родственников в заложники. В итоге ему удалось освободиться благодаря вмешательству местного активиста. Врачи осмотрели пострадавшего и обнаружили у него ягодицах глубокие рубцы, на ногах — следы от кнута, на голове — открытые раны. Во время одного из нападений он также потерял зуб.

В ближайшее время супругов доставят в суд для предъявления им обвинений.

Ранее в Китае сотрудника компании на четыре дня посадили в темную комнату, вынуждая его уволиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами