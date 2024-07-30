В Курской области мальчик спас провалившегося в открытый люк приятеля

В Беловском районе Курской области школьник сумел вытащить приятеля, который побежал за мячом и провалился в открытый люк. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в деревне Корочка, дети играли в футбол, один из мальчиков бросился за улетевшим мячом и провалился в открытый люк

водопроводного колодца.

Школьники побежали за помощью, один из ребят остался рядом с другом и решил помочь ему выбраться. Мальчик сумел схватить приятеля за руки и вытянуть на поверхность. Получил ли юный футболист травмы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Псковской области пятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и провалился в коллектор. Ребенка нашел отец, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проверку проводят региональная прокуратура и Следственный комитет, обстоятельства несчастного случая устанавливаются, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Казани дети на спор залезли в коллектор и не смогли выбраться.