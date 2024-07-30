«Были столкновения»: жительница Венесуэлы рассказала, как протесты сказываются на туристах

Массовые протесты и столкновения в Венесуэле после победы Николаса Мадуро на президентских выборах не отразились на отдыхе туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказала русскоязычная жительница Каракаса Елена Целуйко. Она добавила, что аэропорты работают бесперебойно, однако некоторые страны, поддерживающие оппозицию, отменили рейсы в республику.

«Я живу в Каракасе, работаю гидом. После оглашения результатов выборов 29 числа начались протесты. По заявлению избирательной комиссии, 51% голосов набрал действующий президент, кандидат от оппозиции — 44%. По данным оппозиции, 70% голосов набрал их кандидат, и призывают венесуэльцев выходить на улицы, оспаривать результаты выборов. Вчера люди массово выходили на улицы, жгли мусор, плакаты. Полиция контролировала ситуацию, но были столкновения и ранения. Сегодня после обеда запланирована концентрация оппозиционных и правительственных сил. К чему они придут, пока не известно. На туристах протесты никак не сказываются, туристический сектор — это остров Маргарита. Аэропорты работают, но страны, поддерживающие оппозицию, отменили перелеты», — сообщила Целуйко.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на выборах. Для действующего главы республики это третий президентский срок. Оппозиция не признала его победу и заявила, что большинство венесуэльцев отдали свои голоса за Эдмундо Гонсалеса. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала несогласных с результатами выборов 30 июля продолжить протесты в стране. По ее словам, у оппозиции есть доказательства фальсификаций на выборах.

По данным генерального прокурора Венесуэлы, по меньшей мере 15 человек задержаны за акты вандализма и попытки дестабилизации ситуации в стране. Свыше 700 человек правоохранители задержали в ходе протестов.

Ранее в Кремле призвали оппозицию в Венесуэле признать победу Мадуро.