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В Севастополе открылся музейный комплекс «Новый Херсонес»

Возле археологического заповедника «Херсонес Таврический» появился новый музей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В прибрежной части Севастополя, у археологического заповедника «Херсонес Таврический», открыли музейный комплекс «Новый Херсонес», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на территории размером 24 гектара с 2022 года построены 30 объектов, которые воссоздали целый византийский город. В прошлом здесь был античный полис.

Создание парка предваряли масштабные археологические работы.

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал проект беспрецедентным.

«Такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это новый исторический, паломнический центр притяжения», — цитирует агентство главу Севастополя.

Ранее на этой территории находились войсковые части, которые перемести в другие здания.

«Новый Херсонес» включает три музея. Первый посвящен христианству, второй — античности и Византии, третий — Крыму и Новороссии.

Проход на территорию бесплатный по предварительной регистрации.

Накануне, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси состоялось церковное освящение комплекса.

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