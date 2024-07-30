Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали Киев снизить призывной возраст

Экс-сотрудник Совбеза США: Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший директор по европейским делам Совета по национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что для возможного крупного наступления ВСУ Киеву необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом отношении Украина должна принять «тяжелые решения», в том числе снизить призывной возраст с 25 лет до 18», – заявил бывший чиновник.

Он также отметил, что Украине требуется еще больше мобилизовать свою промышленность для военного производства и добиться большей согласованности с западными странами.

По мнению Видмана, в случае если Киев сумеет нарастить силы, контрнаступление ВСУ может состояться следующим летом.

До этого глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель предложил отправлять украинских мужчин призывного возраста, находящихся в ФРГ, обратно на Украину, чтобы они присоединялись к ВСУ.

Ранее в Совфеде заявили о планах Украины снизить призывной возраст.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами