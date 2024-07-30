Бывший директор по европейским делам Совета по национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что для возможного крупного наступления ВСУ Киеву необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом отношении Украина должна принять «тяжелые решения», в том числе снизить призывной возраст с 25 лет до 18», – заявил бывший чиновник.

Он также отметил, что Украине требуется еще больше мобилизовать свою промышленность для военного производства и добиться большей согласованности с западными странами.

По мнению Видмана, в случае если Киев сумеет нарастить силы, контрнаступление ВСУ может состояться следующим летом.

До этого глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель предложил отправлять украинских мужчин призывного возраста, находящихся в ФРГ, обратно на Украину, чтобы они присоединялись к ВСУ.

Ранее в Совфеде заявили о планах Украины снизить призывной возраст.