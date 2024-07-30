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Тюменцы боятся выходить на улицу со своими детьми из-за группы агрессивных подростков

Жители Тюмени пожаловались на подростков, которые держат в страхе целый район

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Depositphotos

Жители Тюмени жалуются на агрессивных подростков, из-за которых боятся выходить на улицу со своими детьми. Об этом сообщает Ura.ru.

Неподобающее поведение несовершеннолетних особенно мешает жителям заречной части города. По словам собеседника агентства, он сам часто сталкивается с пьяными подростками, которые занимают детские площадки и провоцируют конфликты с прохожими.

«Это ребята в возрасте 13 — 15 лет...Громко матерятся, ругаются и гоняют на электросамокатах. Сидят на лавочках возле детских площадок, а рядом с ними стоят пивные бутылки. Делать им замечания по поводу неадекватного поведения бесполезно: выйдет себе дороже», — утверждает тюменец.

Мужчина подчеркивает, что несовершеннолетние «даже не скрывают факт употребления алкоголя», и надеется, что проблема все же решится. В полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее школьник в одиночку месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки.

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