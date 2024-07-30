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В немецком Ратценбурге обрушилась крыша супермаркета

Lübecker Nachrichten: в немецком Ратценбурге рухнула крыша супермаркета

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Michaela Rehle/Reuters

В немецком городе Ратценбург обрушилась крыша супермаркета, предполагается большое число пострадавших. Об этом сообщает издание Lübecker Nachrichten.

В публикации отмечается, что ЧП произошло в супермаркете Netto на Меллнер-штрассе. Количество людей, находившихся внутри в момент происшествия, пока установить не удалось, однако предполагается, что их было немало из-за того, что обрушение крыши произошло вечером после рабочего дня. Из здания успели выбежать 14 человек, которым оказывается помощь.

На месте работают спасатели и пожарные, поднятые по тревоге. Для осмотра места происшествия используются, в том числе, беспилотники.

Ратценбург – небольшой город с населением около 14 тысяч человек, расположен на севере Германии в 50 километрах от Гамбурга.

До этого в Германии произошел взрыв на крупном химическом заводе. В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Он получили легкие ранения, однако были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Жителей предупредили о возможном появлении неприятных запахов и рези в глазах.

Ранее в Германии «нашли» русский след в пожаре на заводе оборонного концерна.

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