Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Керчи восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

ГУП «Крымэнерго»: в Керчи и близлежащих селах восстановили электроснабжение

close
100%
Unsplash

В Крыму восстановили электроснабжение Керчи и окрестных сел. Об этом сообщили в Telegram-канале государственного предприятия «Крымэнерго»

«Специалисты <…> оперативно восстановили энергоснабжение в Керчи», — отметили в сообщении, уточнив, что свет дали в 17:30.

В «Крымэнерго» напомнили, что 30 июля, в 17:05 произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ Керченская. Без света остались потребители в городе Керчи и ,селах Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Отключенная нагрузка, как подчеркнули на предприятии, составила 25,7 МВт.

До этого первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин рассказал, что более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих населенных пунктах остались без света из-за аварии на высоковольтной подстанции. Он обратил внимание, что было обесточено 362 трансформаторных подстанции.

При этом Telegram-канал Mash написал, что в Крыму загорелись четыре энергоподстанции. В публикации не исключили, что одной из вероятных причин энергоаварии могла стать диверсия.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и пожарную опасность.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами