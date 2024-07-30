В Керчи восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

В Крыму восстановили электроснабжение Керчи и окрестных сел. Об этом сообщили в Telegram-канале государственного предприятия «Крымэнерго»

«Специалисты <…> оперативно восстановили энергоснабжение в Керчи», — отметили в сообщении, уточнив, что свет дали в 17:30.

В «Крымэнерго» напомнили, что 30 июля, в 17:05 произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ Керченская. Без света остались потребители в городе Керчи и ,селах Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Отключенная нагрузка, как подчеркнули на предприятии, составила 25,7 МВт.

До этого первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин рассказал, что более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих населенных пунктах остались без света из-за аварии на высоковольтной подстанции. Он обратил внимание, что было обесточено 362 трансформаторных подстанции.

При этом Telegram-канал Mash написал, что в Крыму загорелись четыре энергоподстанции. В публикации не исключили, что одной из вероятных причин энергоаварии могла стать диверсия.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и пожарную опасность.