Россиянка отобрала у вора вещи, похищенные из ее квартиры

В Смоленске женщина не испугалась вора и сумела отобрать у него часть своих вещей, которые мужчина похитил из ее квартиры. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась 38-летняя жительница Смоленска, которая едва не задержала вора, обокравшего ее квартиру. Женщина рассказала, что пока ее не было дома, из ее квартиры пропали музыкальная колонка, зарядные устройства, сотовый телефон и наушники.

Вернувшись в квартиру и обнаружив пропажу, она вышла в подъезд, чтобы осмотреться, и заметила незнакомца. Отважная россиянка набросилась на домушника и вырвала у него из рук пакет с украденными вещами. Опешивший вор скрылся, а смолянка отправилась писать заявление о краже.

Спустя несколько часов правоохранители задержали неоднократно судимого 27-летнего нигде не работающего местного жителя. Он рассказал, что пришел в гости к своему знакомому, нашел в подъезде ключ, спрятанный в тумбочке, после чего проник в квартиру потерпевшей и похитил имущество. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Дзержинске двое школьников выследили и помогли задержать грабителя.