В центре Сочи дебошир напал на посетителей кафе

Неизвестный мужчина напал на посетителей кафе в центре Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

В материале отмечается, что инцидент произошел на улице Советской в Центральном районе города. При этом здание, в котором находится заведение общественного питания, расположено рядом с местным военным комиссариатом.

По словам очевидцев, у дебошира в руках был нож. Но эта информация пока не подтверждена, подчеркнули авторы публикации.

«Люди пытались отбиться от нападавшего подручными средствами, в ход шли пластиковые столы и стулья», — добавили журналисты.

Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. Тем не менее в сообщении уточняется, что во время драки нарушитель общественного порядка успел ударить деталью от пластикового стула в грудь одного из своих оппонентов.

28 июля в Новосибирской области мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили поножовщину в электричке. Поезд следовал из Новосибирска в Белово.

В Telegram-канале «АСТ-54» сообщалось, что участниками драки являются цыгане. На одной из станций в вагон зашли несколько молодых людей, при этом после отправления один из них достал нож и несколько раз ударил своего попутчика. В результате другие пассажиры убежали в соседний вагон, опасаясь нападения.

Ранее в Сургуте молодые люди устроили массовую драку, размахивая ножами на глазах у прохожих.