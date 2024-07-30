Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Сочи дебошир напал на посетителей кафе

Неизвестный мужчина напал на посетителей кафе в Центральном районе Сочи

Неизвестный мужчина напал на посетителей кафе в центре Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

В материале отмечается, что инцидент произошел на улице Советской в Центральном районе города. При этом здание, в котором находится заведение общественного питания, расположено рядом с местным военным комиссариатом.

По словам очевидцев, у дебошира в руках был нож. Но эта информация пока не подтверждена, подчеркнули авторы публикации.

«Люди пытались отбиться от нападавшего подручными средствами, в ход шли пластиковые столы и стулья», — добавили журналисты.

Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. Тем не менее в сообщении уточняется, что во время драки нарушитель общественного порядка успел ударить деталью от пластикового стула в грудь одного из своих оппонентов.

28 июля в Новосибирской области мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили поножовщину в электричке. Поезд следовал из Новосибирска в Белово.

В Telegram-канале «АСТ-54» сообщалось, что участниками драки являются цыгане. На одной из станций в вагон зашли несколько молодых людей, при этом после отправления один из них достал нож и несколько раз ударил своего попутчика. В результате другие пассажиры убежали в соседний вагон, опасаясь нападения.

Ранее в Сургуте молодые люди устроили массовую драку, размахивая ножами на глазах у прохожих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами