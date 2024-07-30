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В Екатеринбурге не выявили превышение концентрации вредных веществ на месте пожара

МЧС: на месте пожара в цехе Екатеринбурга ПДК вредных веществ не превышена

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе на месте пожара в цехе в Екатеринбурге не превышена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — отметили в ведомстве.

Вечером во вторник, 30 июля, стало известно, что в Екатеринбурге на территории научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова произошел сильный пожар. Его площадь составила 800 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что произошло обрушение кровли и стены цеха с химической продукцией. Генеральный директор предприятия Михаил Изюмов подтвердил эти данные.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что к тушению огня привлекли 13 единиц техники, сотрудникам экстренных служб оперативно удалось локализовать возгорание.

Ранее в Самарской области загорелось здание, в котором находится завод «Куйбышевазот».

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