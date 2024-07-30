В Росавиации классифицировали инцидент со смерчем в Нижнекамске

Смерч, прошедший через аэропорт Нижнекамска, в результате которого были повреждены несколько самолетов и вертолет, классифицирован как чрезвычайное происшествие. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие», – говорится в посте пресс-секретаря.

Он отметил, что аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает в штатном режиме. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы также не было.

Кореняко добавил, что в результате стихии были также повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Петербургского госуниверситета гражданской авиации, частный вертолет и несколько машин перронной техники.

Размер ущерба уточняется.

До этого сообщалось, что двое сотрудников аэропорта Бегишево в Нижнекамске пострадали из-за смерча, прошедшего через воздушную гавань. Сильный ветер снес обшивку здания аэропорта, из техники повреждения получили четыре самолета Diamond, принадлежащие авиационному институту и использующиеся для учебных полетов.

Ранее в Сочи мощный смерч сняли на видео.