Стало известно, как пожар повлиял на работу НПО автоматики в Екатеринбурге

Научно-производственное объединение (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова, расположенное в Екатеринбурге, приостановило работу в связи с произошедшим на его территории пожаром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Работа приостановлена», — отметил источник агентства, отвечая на вопрос о влиянии ЧП на деятельность объединения.

Пожар на территории НПО автоматики в Екатеринбурге произошел вечером 30 июля. Здесь загорелся механический цех, в результате чего в здании обвалились стены. Впоследствии огонь перекинулся и на соседнее строение.

Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание на площади 800 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение. К тушению пламени были привлечены 13 единиц специальной техники.

Как сказал генеральный директор предприятия Михаил Изюмов, угроза отравления местных жителей из-за происшествия на территории НПО отсутствует. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в горевшем цеху находилась химическая продукция.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» подробности о пожаре на территории НПО автоматики в Екатеринбурге.