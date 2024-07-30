Кремль отказался комментировать тему обмена Гершковича и других заключенных

Кремль не намерен комментировать информацию о возможной подготовке обмена заключенных, в том числе осужденного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос издания »Ведомости».

«Эту тему мы не комментируем», — ответил Песков.

Ранее СМИ сообщили о перемещении нескольких российских заключенных из колоний и следственных изоляторов. Telegram-канал Baza опубликовал список из шести осужденных по делам о госизмене, фейках про российскую армию и экстремизме, в числе которых Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) и художница Александра Скочиленко. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева не исключила, что это может быть связано с подготовкой «группового обмена», однако подчеркнула, что не имеет об этом никакой информации.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. Гособвинение требовало для него 18 лет колонии, корреспондент свою вину не признал. На приговор отреагировал президент США Джо Байден. Он заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения Гершковича.

Ранее в СПЧ предположили, что Гершковича обменяют «в ближайшее время».