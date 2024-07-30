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Студент после конфликта с девушкой, отказавшейся готовить ему ужин, повредил две машины

Красноярский студент повредил две машины после конфликта с девушкой из-за ужина

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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае конфликт между 18-летним студентом техникума и его девушкой вылился в неконтролируемую агрессию в отношении припаркованных у дома автомобилей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Молодой человек из Железногорска повредил две машины на придомовой парковке на Ленинградском проспекте после ссоры с партнершей. Как позже пояснил нарушитель, он разозлился на девушку, которая предложила приготовить на ужин замороженные блины в то время, как он хотел «нормальной еды».

«Свой гнев студент обрушил на две иномарки, мимо которых проходил. В результате его действий потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму порядка 125 тысяч рублей», — говорится в сообщении СМИ.

Нарушителя задержали и осудили по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» УК РФ. Юноша получил один год лишения свободы условно.

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