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В Петербурге сосед по коммуналке домогался школьницы

В Петербурге мигрант приставал к 14-летней девочке в коммунальной квартире

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Центральном районе Петербурга сосед по коммунальной квартире приставал к несовершеннолетней девочке, иностранца удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В отдел полиции позвонила 14-летняя школьница, жительница одной из коммунальных квартир по Лиговскому проспекту. Девочка рассказала, что к ней приставал сосед.

Стражи порядка прибыли на место и задержали 22-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, в отношении мигранта возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге иностранца задержали по подозрению в домогательствах семилетней девочки. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы и предполагаемого преступника задержали. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Оказалось, что мигрант нарушил режим пребывания на территории РФ — в его отношении составили административный протокол.

Ранее россиянин домогался 11-летней девочки в детском магазине в Амурской области.

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