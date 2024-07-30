В Керчи более 50 тыс. человек остались без света

Более 53 тыс. человек в Керчи и окрестных селах остались без света из-за технологического нарушения на подстанции. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.

«В <…> 17:05 мск на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства», — рассказал он.

По словам Воронкина, это стало причиной обесточивания 362 трансформаторных подстанций, в том числе в селах Бондаренково, с. Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.

Первый замминистра обратил внимание, что объемы требуемых к выполнению работ уточняются. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения — порядка трех часов.

Накануне часть восточного Крыма осталась без света.

Во вторник, 30 июля, в Энгельсе Саратовской области произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения и электроэнергии.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и пожарную опасность.