Россиянка «инвестировала» в мошенников более 9 млн рублей

В Орске местная жительница планировала заработать на инвестициях и лишилась более 9 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

60-летняя жительница Орска увидела в сети рекламу о дополнительном заработке на инвестициях, она прошла по ссылке и ввела свои личные данные, после чего с ней связался неизвестный.

Мужчина представился специалистом инвестиционной компании и пояснил, что необходимо пройти по новой ссылке для создания брокерского счета, что орчанка и сделала.

В течение полугода женщина оформляла кредиты в разных банках и пополняла счет, общая сумма ущерба составила 9,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

До этого сообщалось, что жительница Москвы продала две квартиры и перевела телефонным мошенникам 19,1 млн рублей. 76-летней женщине поступил звонок якобы от имени банка, ей сообщили, что неизвестные лица получили доверенность на распоряжение ее счетами. Чтобы спасти накопления, все имеющиеся средства необходимо перевести на «безопасные» счета. Злоумышленники также сообщили пожилой женщине, что две ее квартиры выставлены на продажу и убедили москвичку самостоятельно реализовать недвижимость.

Ранее двух курьеров мошенников, укравших у пенсионеров 63 млн рублей, поймали в Москве.