«Много МЧС»: очевидица рассказала о пожаре на территории НПО автоматики в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга Станислава рассказала «Газете.Ru», что дым от горящего здания НПО автоматики стал настолько едким, что находиться рядом стало невозможно. По словам девушки, открытое пламя пока не потушили, на территории дежурят сотрудники МЧС.

«Я нахожусь у входа в здание. Много МЧС, скорая отсутствует. Пожар пока не утихает. Хлопков никаких не слышно, все тихо. Пострадавших нет, из здания люди не выбегают и не выходят. По предварительным данным, горит химический цех. Находиться рядом становится сложно. У некоторых усиливается головокружение. Люди стараются уходить. К тому же стало здесь очень небезопасно: cложились стены помещения», — сказала Станислава.

О пожаре в одном из цехов Научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени Семихатова 30 июля сообщил Telegram-канал «Е1».

По словам очевидцев, горит кровля, на место прибыли пожарные. По данным МЧС, ориентировочно площадь пожара составляет 800 кв. м.

НПО автоматики входит в «Роскосмос». Предприятие, в частности, занимается разработкой систем управления для космических ракет.

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