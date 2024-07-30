Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге осудили мужчину, заложившего СВУ около военкомата

Уроженца Литвы лишили свободы за организацию взрыва у военкомата в Петербурге

close
100%
Depositphotos

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, заложившего самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе военного комиссариата в Невском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался уроженец Литвы и гражданин РФ Никита Семак. По данным следствия, 5 сентября 2023 года он оставил СВУ в вентиляционной шахте около дома №5 на улице Крупской. При этом вентиляционная шахта вела к заброшенному бомбоубежищу и находилась рядом с военным комиссариатом.

Как рассказали в пресс-службе, в результате взрыва никто из местных жителей не пострадал. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, возбудив против него уголовное дело сразу по трем статьям. Речь идет о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, изготовлении взрывчатых веществ, а также совершении террористического акта с целью устрашения населения.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы — в ИК (исправительной колонии — «Газета.Ru») строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточняется, что соответствующее решение принял первый Западный окружной военный суд.

Ранее жителя Красноярского края осудили за вступление в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами