В Петербурге осудили мужчину, заложившего СВУ около военкомата

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, заложившего самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе военного комиссариата в Невском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался уроженец Литвы и гражданин РФ Никита Семак. По данным следствия, 5 сентября 2023 года он оставил СВУ в вентиляционной шахте около дома №5 на улице Крупской. При этом вентиляционная шахта вела к заброшенному бомбоубежищу и находилась рядом с военным комиссариатом.

Как рассказали в пресс-службе, в результате взрыва никто из местных жителей не пострадал. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, возбудив против него уголовное дело сразу по трем статьям. Речь идет о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, изготовлении взрывчатых веществ, а также совершении террористического акта с целью устрашения населения.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы — в ИК (исправительной колонии — «Газета.Ru») строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточняется, что соответствующее решение принял первый Западный окружной военный суд.

Ранее жителя Красноярского края осудили за вступление в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).