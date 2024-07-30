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Женщине сделали повторную операцию из-за хирургов, забывших в ней кусок ткани

Daily Star: в Бразилии хирурги забыли кусок ткани в пациентке

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Jam Press

В Бразилии женщине пришлось делать повторную операцию, потому что хирурги забыли в ней кусок ткани, пишет Daily Star.

У 58-летней Марии Люсьен Видаль в 2022 году диагностировали рак толстой кишки на поздней стадии, и врачи провели ей срочную операцию. Процедура прошла успешно, а бразильянке предстояло пройти долгий курс реабилитации и лечения.

«Она снова набрала вес и чувствовала себя очень хорошо», — вспоминает дочь Марии Стефани.

В конце 2023 года Мария пожаловалась, что симптомы вернулись. Она жаловалась на боли в животе, ее вес стал падать, однако анализы и тесты показывали, что у женщины нет рецидива. Впрочем, причина жалоб пациентки была найдена. В этом был виноват кусок ткани, который хирурги забыли в Видаль, когда делали операцию.

«Мы думали, что это рецидив рака. Когда я узнала, что это была ткань, оставшаяся внутри нее, я действительно пришла в ярость», — прокомментировала Стефани.

Инородный предмет был удален, а семья бразильянки планирует подать в суд на врачей, допустивших такую оплошность.

Ранее в Китае мужчина прихлопнул маленькую муху, севшую ему на лицо, и лишился глаза.

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