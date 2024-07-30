В Екатеринбурге произошел сильный пожар в одном из цехов Научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени Семихатова, пишет Telegram-канал «Е1» со ссылкой на очевидцев.

«Площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров», — указано в записи.

Очевидцы говорят, что произошло обрушение кровли и стены цеха с химической продукцией.

На место происшествия прибыли пожарные. Официальной информации от МЧС пока не поступало.

По данным Telegram-канала «Свет. Екатеринбург», горят цеха завода по адресу Начдива Васильева, 1/1. Дым виден даже в центре Екатеринбурга, отмечается в сообщении.

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