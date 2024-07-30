Более 800 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные

Почти 6,5 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

В минувшие выходные акция проводилась в 34 парках Подмосковья, включая Наро-Фоминск, Коломну, Чехов и другие.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, формат проверки здоровья в парках пользуется все большей популярностью у жителей региона.

«Всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тыс. человек, а в минувшие выходные — 844», — сказал он.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».