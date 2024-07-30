Турист из Новосибирска сорвался со скалы на Алтае и больше суток ждал спасателей

На Алтае пострадавшему при падении с высоты альпинисту пришлось больше суток ждать помощи, сообщили в МЧС по республике.

Житель Новосибирска отправился и турпоход и сорвался при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот. Мужчина получил травму головы и плеча и продолжить движение по маршруту уже не мог. Он обратился в экстренные службы и указал, что ему требуется медицинская помощь.

Затем в район водопада Ширлак были отправлены семь специалистов, которые незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам.

«Из-за сложности маршрута, спасателям потребовалось больше суток, чтобы подобраться к новосибирцу», — объяснили в региональном МЧС.

В итоге пострадавшего все же удалось эвакуировать в безопасное место. После этого мужчине оказали первую помощь, госпитализация ему не понадобилась.

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